Lite in centro storico a Ragusa: un ferito con un coltello

Una lite in centro storico a Ragusa, nelle stradine limitrofe a piazza San Giovanni. C’è un ferito; si tratta di un giovane cittadino del Bangladesh. Per lui ferite superficiali determinate da un’arma da taglio; le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non sono gravi.

Indagini in corso

Le indagini sono affidate ai militari dell’Arma che stanno operando per determinare quanto accaduto. Il giovane è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

