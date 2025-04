Nuovo dramma sulla Ragusa-Catania: carabinieri coinvolti in un grave incidente durante un pattugliamento

La Strada Statale 514 Ragusa-Catania, che ormai attende la svolta infrastrutturale con i lavori di completamento del raddoppio, si conferma ancora una volta teatro di incidenti gravi, spesso innescati da condizioni critiche del manto stradale. Questa volta, a farne le spese sono stati due militari dell’Arma, in servizio presso la compagnia dei Carabinieri di Caltagirone.

Secondo una prima ricostruzione, i due carabinieri si trovavano a bordo di un’auto di servizio, una delle tradizionali “gazzelle”, impegnati in un normale pattugliamento lungo la statale, quando il mezzo – per cause ancora in fase di accertamento – avrebbe urtato un cordolo della carreggiata, ribaltandosi rovinosamente. L’incidente ha coinvolto altri due veicoli e le conseguenze sono state pesanti.

Uno dei due militari versa in condizioni gravi: dopo i primi soccorsi del personale del 118 intervenuto sul posto, è stato trasferito d’urgenza in un ospedale di Catania. Il collega, seppur ferito, è stato ricoverato all’ospedale di Caltagirone e le sue condizioni sarebbero meno preoccupanti.

Sull’episodio indaga ora la Polizia Stradale, chiamata a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, mentre l’Arma dei Carabinieri si è stretta attorno ai colleghi coinvolti, manifestando vicinanza e cordoglio per quanto accaduto.

Questo ennesimo sinistro alimenta ancora una volta le polemiche e le preoccupazioni sullo stato della Ragusa-Catania, arteria fondamentale ma troppo spesso insicura. Una strada che – come recita un vecchio adagio siciliano – sembra fatta più per mettere alla prova la resistenza che per garantire il transito.

