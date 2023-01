Sciopero dei benzinai il 25 e 26 gennaio

Le associazioni dei gestori dei distributori di carburanti hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione della categoria su tutta la rete, avviare una campagna di contro informazione sugli impianti e proclamare uno sciopero per le giornate del 25 e 26 gennaio 2023, con presidio sotto Montecitorio. La decisione, è stato comunicato in una nota, per mettere fine alla “ondata di fango” contro una categoria di lavoratori onesti e ripristinare la verità.

