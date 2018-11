Sciopero degli studenti contro i tagli del Governo nazionale. Grande manifestazione a Comiso - Ragusa Oggi

Sciopero degli studenti contro i tagli del Governo nazionale. Grande manifestazione a Comiso

Anche in provincia di Ragusa gli studenti di sono mobilitati contro i tagli alla cultura e al mondo della scuola previsti dal Governo nazionale. Aderendo all’iniziativa nazionale a Comiso è stato realizzato un corteo che è partito dal Liceo Artistico per raggiungere Piazza Fonte Diana. Grande partecipazione e convinta adesione con striscioni e canti. Gli studenti chiedono che si possa dare un giusto futuro alle nuove generazioni.

“In concomitanza con lo sciopero nazionale degli studenti abbiamo deciso, dopo tanti anni, di attivare un nostro presidio anche a Comiso – commenta Manuel Manfrè, rappresentante degli studenti – Le motivazione riguardavano i tagli all’istruzione che ammontano a circa 29 milioni di euro, ma anche l’edilizia scolastica, le strutture scolastiche non sono infatti sempre a norma. E poi c’è la questione dei test a numero chiuso per le facoltà di medicina. Tra le tematiche in campo anche la riprogettazione di alternanza scuola-lavoro. Infine c’è anche mancanza di chiarezza per quanto riguardo agli esami di maturità 2018/2019. Da qui la scelta di aderire all’iniziativa nazionale e di scendere in piazza”.

