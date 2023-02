Fra tredici giorni gli operatori ecologici della ditta Impregico, incaricata nei comuni di Scicli e di Ispica del servizio raccolta differenziata dei rifiuti, incroceranno le braccia. Ad indire la giornata di sciopero il sindacato Fiadel Csa che, con il segretario Giorgio Iabichella e l’aggiunto Giovanni Lattuca, ha fissato la protesta dei loro iscritti al prossimo 16 febbraio.

Stipendi a singhiozzo

La ditta Impregico di Taranto è l’impresa che è subentrata alla Tech di Floridia nello scorso mese di settembre dopo i problemi a carico di quest’ultima che l’avevano posta in commissariamento. “Stipendi pagati a singhiozzo e solo ad alcuni dipendenti discriminandone altri senza alcuna concertazione sindacale, contestazioni disciplinari esagerate, nuove assunzioni senza rispetto del diritto di precedenza, mezzi di lavoro guasti e carenti, cantieri che potrebbero non garantire totalmente la sicurezza sul posto di lavoro – spiegano i due rappresentanti sindacali in una nota – per la sicurezza sul posto di lavoro è stato comunicato lo sciopero anche allo Spresal di Ragusa. Lamentiamo la mancanza di relazioni tra la proprietà ed il sindacato”.

Chiesto intervento del prefetto

Il sindacato, nell’annunciare la giornata di sciopero, auspica un intervento della Prefettura, dei sindaci dei due Comuni e dell’Ispettorato del lavoro di Ragusa nella speranza di poter evitare la protesta dei lavoratori. Lo sciopero riguarda gli iscritti alla Fiadel Csa, per gli operatori ecologici iscritti alle altre sigle sindacali non dovrebbe esserci alcuna astensione dal lavoro.