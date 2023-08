Scicli: vandali e sempre vandali sul colle San Matteo ai danni della chiesa

Stavolta hanno deciso di mettere mano all’impianto di illuminazione che di notte rende più affascinante e suggestivo il luogo. Si parla al plurale perchè il “lavoretto” sicuramente sarà stato fatto da più persone in quanto altamente a rischio. Ignoti hanno manomesso la direzione dei faretti per l’illuminazione notturna che danneggia l’immagine della chiesa e dell’area tutt’intorno, compresa la sommità del colle.

La denuncia arriva da un visitatore e studioso di storia e di arte.

“Anche ieri sera a San Matteo qualche cretino delinquente aveva girato i faretti verso il basso. Avevo ospiti e il loro commento è stato: che peccato! Anche qui la teppaglia… Non capisco la ratio di simili imprese. Chi agisce in questo modo non agisce per il bene collettivo – dice il cittadino – vedevo da giù che a volte i faretti erano orientati da mani verso il basso con varie angolature. Si sarebbero potuti beccare facilmente. Ma la città è completamente sguarnita e indifesa”.

Rincara la dose anche un altro cittadino.

“Un vero peccato. Ieri sera volevo tentare di fotografare la luna piena che sorge dietro San Matteo, ma con quei fari puntati non sulla chiesa, ma verso la città, ho dovuto desistere. Purtroppo viviamo in questa realtà”. Il colle San Matteo è la “preda” preferita dai vandali. Sono stati vandalizzati i muri, il cancello ed anche gli interni. Per gli ignoti autori sono azioni burlesche che vengono eseguite soprattutto in ore notturne ad opera di più persone. Un divertimento fuori dall’occhio umano visto che l’intera area, il colle e la chiesa stessa di notte diventano terra di nessuno, pronta ad essere depredata e maltrattata all’inverosimile.