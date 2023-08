Scicli, un arresto per atti persecutori. A Ispica, arrestato un “caminante” di Noto

Sono stati arrestati dai carabinieri di Scicli e Modica due pregiudicati in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Ragusa. A Scicli, è stato arrestato un 36enne, pregiudicato, già sottoposto a sorveglianza speciale. L’uomo, nonostante non dovesse avvicinarsi alla persona offesa, ha continuato a compiere atti persecutori nei confronti dell’ex convivente e di altri familiari di lei. L’avrebbe, inoltre, ingiuriata, minacciata e aggredita. Per questo motivo è stato sottoposto ai domiciliari.

IN CARCERE ANCHE UN “CAMINANTE” DI NOTO DOMICILIATO A ISPICA

A Ispica è stata eseguita un’altra ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal tribunale di Siracusa. Si tratta di un uomo di 45 anni, pluripregiudicato e appartenente al gruppo dei “Caminanti” di Noto ma domiciliato a Ispica. L’uomo era stato arrestato il 5 luglio dai Carabinieri della Compagnia di Noto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, e in seguito era stato sottoposto agli arresti domiciliari. Tuttavia, i Carabinieri della Compagnia di Modica hanno accertato che aveva violato le prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria in ben due occasioni, essendo stato trovato in compagnia di persone con cui non era autorizzato a comunicare. Per questo, è stato trasferito alla carcere di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.