Scicli: ultimo saluto a Giuseppe Raimondo, vittima di un incidente di caccia. Al funerale presenti parenti ed amici

Avvolto in una “coltre” di dolore l’ultimo saluto religioso al pastore sciclitano, Giuseppe Raimondo, che si è tenuto nella chiesa di Santa Maria La Nova a Scicli. Parenti ed amici stretti nel silenzio e nel dolore per la perdita di un genitore, di un marito, di un figlio che ha perso la vita all’età di 45 anni. Don Nello Garofalo, nella sua mitezza di sacerdote della chiesa, ha invitato a vivere la vita ciascuno nella dimensione quotidiana in cui si trova ed ha accompagnato nella preghiera l’uomo che ha perso la vita in maniera tragica, in un incidente di caccia nella campagne alla lontana periferia di Scicli di contrada Fondo Oliva. Una morte tragica come è stata quella del poveretto Giuseppe Raimondo – ha detto don Nello Garofalo – deve farci fermare e riflettere sulla vita che a volte si vive in maniera frenetica. Rallentare in questa vita frenetica e mettere al centro i valori come l’amore e l’amicizia. Il dolore lo si porta nel cuore, ci sta, ma và vissuto aperto alla speranza. Dopo il funerale la salma di Giuseppe Raimondo è stata tumulata nel cimitero di Scicli.

Sul campo delle indagini non ci sono novità investigative particolari sul come è andato l’episodio di sangue in contrada Fondo Oliva in cui è rimasto ferito Giuseppe Raimondo, morto successivamente dopo alcuni giorni all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per presunte complicanze cliniche. La Procura della Repubblica, che coordina l’attività dei carabinieri della Compagnia di Modica, lavora senza sosta per chiudere il cerchio su questa vicenda di dolore che ha impressionato la comunità locale.

