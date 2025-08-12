L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Scicli, telecamere incastrano gli incivili: multe per i “furbetti” dei rifiuti in via Matarazzo
12 Ago 2025 12:44
Dal quartiere San Giuseppe a San Bartolomeo, la Polizia Locale di Scicli non lascia scampo a chi sporca la città. Le telecamere nascoste, piazzate strategicamente nei punti sensibili, hanno immortalato comportamenti incivili che danneggiano il decoro urbano e la vivibilità del territorio.
Il calendario della raccolta prevedeva il conferimento di carta e cartone. Ma in un angolo di via Matarazzo, invece dei materiali riciclabili, sono comparsi sacchi di rifiuti indifferenziati, abbandonati in spregio alle regole. Una violazione che rientra nell’art. 15, comma 1ef, per insudiciamento del suolo pubblico, e nell’Ordinanza n. 143, che obbliga i residenti a conferire i rifiuti esclusivamente davanti alla propria abitazione.
Il risultato? Sanzioni per un totale di 118 euro a carico dei responsabili. Un segnale chiaro: la tolleranza è zero.
