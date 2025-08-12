Scicli, telecamere incastrano gli incivili: multe per i “furbetti” dei rifiuti in via Matarazzo

Dal quartiere San Giuseppe a San Bartolomeo, la Polizia Locale di Scicli non lascia scampo a chi sporca la città. Le telecamere nascoste, piazzate strategicamente nei punti sensibili, hanno immortalato comportamenti incivili che danneggiano il decoro urbano e la vivibilità del territorio.

Il calendario della raccolta prevedeva il conferimento di carta e cartone. Ma in un angolo di via Matarazzo, invece dei materiali riciclabili, sono comparsi sacchi di rifiuti indifferenziati, abbandonati in spregio alle regole. Una violazione che rientra nell’art. 15, comma 1ef, per insudiciamento del suolo pubblico, e nell’Ordinanza n. 143, che obbliga i residenti a conferire i rifiuti esclusivamente davanti alla propria abitazione.

Il risultato? Sanzioni per un totale di 118 euro a carico dei responsabili. Un segnale chiaro: la tolleranza è zero.

