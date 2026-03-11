Scicli si prepara alla primavera: partono scerbatura e manutenzione dei quartieri

Scerbatura ma anche opere di manutenzioni per raggiungere quel decoro che cittadini e turisti si aspettano in primavera quando Scicli diventa il luogo di attrazione per le sue feste religiose e folkloristiche, dalla Cavalcata di San Giuseppe alla Pasqua. “Vedere le nostre strade pulite, i nostri quartieri curati e le nostre borgate pronte ad accogliere la primavera non è solo una questione di manutenzione: è un gesto d’amore verso la nostra terra – afferma il sindaco Mario Marino – dopo aver lavorato senza sosta sul litorale per rimediare ai danni del ciclone Herry, stiamo portando le squadre di scerbatura e cura del verde in ogni angolo della città. Sappiamo quanto sia importante per ognuno di voi uscire di casa e respirare l’ordine e la bellezza che la nostra città merita”.

Il calendario degli interventi.

“Fino al 14 marzo, in concomitanza con la Cavalcata di San Giuseppe interverremo nelle zone del cimitero, dell’ospedale e di contrada Lodderi – entra nel dettaglio il primo cittadino – contemporaneamente, un’altra squadra lavorerà nel quadrilatero tra le vie Colombo, Saffi, Bixio, Mentana e Corso Mazzini. Dal 16 al 21 marzo saremo nei quartieri San Giuseppe, Villa e San Marco e ci dedicheremo alla cura di Loggia Grande e Piccola. Dal 23 al 28 marzo ci sarà un grande intervento corale nel centro storico, curando ogni via secondaria per farci trovare pronti alla gioia della nostra Pasqua.

