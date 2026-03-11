In occasione della Giornata Mondiale del Rene, giovedì 12 marzo, l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa offrirà ai cittadini un servizio di consulenza telefonica dedicato, attivo dalle 9.00 alle 17.00. Chiamando i numeri 0932-448151 e 0932-448152 sarà possibile parlare direttamente con i nefrologi per ricevere informazioni su prevenzione, stili di vita, patologie renali […]
Scicli si prepara alla primavera: partono scerbatura e manutenzione dei quartieri
11 Mar 2026 12:25
Scerbatura ma anche opere di manutenzioni per raggiungere quel decoro che cittadini e turisti si aspettano in primavera quando Scicli diventa il luogo di attrazione per le sue feste religiose e folkloristiche, dalla Cavalcata di San Giuseppe alla Pasqua. “Vedere le nostre strade pulite, i nostri quartieri curati e le nostre borgate pronte ad accogliere la primavera non è solo una questione di manutenzione: è un gesto d’amore verso la nostra terra – afferma il sindaco Mario Marino – dopo aver lavorato senza sosta sul litorale per rimediare ai danni del ciclone Herry, stiamo portando le squadre di scerbatura e cura del verde in ogni angolo della città. Sappiamo quanto sia importante per ognuno di voi uscire di casa e respirare l’ordine e la bellezza che la nostra città merita”.
Il calendario degli interventi.
“Fino al 14 marzo, in concomitanza con la Cavalcata di San Giuseppe interverremo nelle zone del cimitero, dell’ospedale e di contrada Lodderi – entra nel dettaglio il primo cittadino – contemporaneamente, un’altra squadra lavorerà nel quadrilatero tra le vie Colombo, Saffi, Bixio, Mentana e Corso Mazzini. Dal 16 al 21 marzo saremo nei quartieri San Giuseppe, Villa e San Marco e ci dedicheremo alla cura di Loggia Grande e Piccola. Dal 23 al 28 marzo ci sarà un grande intervento corale nel centro storico, curando ogni via secondaria per farci trovare pronti alla gioia della nostra Pasqua.
© Riproduzione riservata