Scicli, sequestrate 117 bombole di GPL: scoperto deposito abusivo

Maxi sequestro di bombole di GPL nel territorio di Scicli. I finanzieri del Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito degli ordinari controlli a contrasto degli illeciti nel settore dei prodotti energetici, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 117 bombole di gas propano liquido per una capacità complessiva di 1.740 chilogrammi, detenute irregolarmente.

L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Modica durante un servizio di controllo economico del territorio. A far scattare l’intervento è stata la presenza sospetta di numerosi serbatoi collocati nelle immediate adiacenze di un capannone situato in un’area rurale.

Deposito a cielo aperto privo di autorizzazioni

All’accesso, le Fiamme Gialle si sono trovate di fronte a un vero e proprio deposito a cielo aperto, privo delle minime garanzie di sicurezza e delle prescritte autorizzazioni antincendio. Le bombole di GPL erano stoccate in modo irregolare e, secondo quanto accertato, pronte per la vendita.

Il responsabile, originario di Scicli e titolare di un’impresa individuale operante nel commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico, è risultato sprovvisto della necessaria documentazione amministrativa rilasciata dagli uffici competenti per esercitare l’attività in quel luogo.

Sequestro e denuncia alla Procura di Ragusa

Al termine del controllo, i militari hanno proceduto al sequestro immediato delle bombole, eccedenti il limite di 75 chilogrammi previsto dalla normativa vigente per le detenzioni considerate domestiche o di modesta entità.

Il titolare dell’attività è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per l’omessa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o del certificato di prevenzione incendi e per l’omessa denuncia di materiale esplodente.

Le bombole sequestrate sono state trasferite in un deposito autorizzato e poste sotto custodia giudiziaria, con misure idonee a prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza pubblica.

