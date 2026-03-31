Scicli senza assessore al turismo da 215 giorni: Pd attacca il sindaco Marino

Il Pd del neo segretario Marco Causarano non fa sconti e denuncia alla città come il sindaco Mario Marino amministra da 215 giorni senza un assessore, un assessore con delega al turismo in una parte del territorio dove si punta molto sul turismo dopo le difficoltà degli altri comparti produttivi fra cui l’agricoltura un tempo traino dell’economia locale. “Si può privare una città di un assessore per oltre 7 mesi? Scicli è una città che negli ultimi 25 anni ha puntato decisamente sul turismo, con risultati rilevanti. Fra i punti di forza dell’offerta turistica ci sono i monumenti barocchi, le borgate, le feste folkloristiche. È quindi ovvio – dichiara il segretario Marco Causarano – che un’Amministrazione comunale debba curare particolarmente tali risorse. L’assessore che se ne occupava, fino a sette mesi fa, era Gianni Falla, che però dalle sue dimissioni, risalenti al 29 agosto dello scorso anno il sindaco Marino non ha provveduto a sostituire. Ci chiediamo quindi: per questi settori fondamentali per l’economia sciclitana il Sindaco quando nominerà il nuovo assessore? Quali misteriose motivazioni lo bloccano?”. Una giunta orfana di un suo componente lavora senza ostacoli? Se lo chiede la città, se lo chiede chi ha a cuore il bene di una comunità. Ma per Mario Marino ciò non sarebbe un problema. Lo dimostra il fatto che và avanti senza un componente in giunta amministrando con al fianco Enzo Giannone, Giuseppe Causarano, Cettina Portelli e Giuseppe Mariotta. Per capire le intenzioni operative del primo cittadino, per conoscere i tempi di nomina del quinto assessore, abbiamo più volte cercato di parlargli ma è stato impossibile.

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