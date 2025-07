Scicli, rissa tra tunisini degenera: 31enne ferito, il responsabile individuato dai Carabinieri

Momenti di tensione nei giorni scorsi in pieno centro storico, dove una violenta lite tra extracomunitari è sfociata nel sangue. È accaduto in Largo Gramsci, zona già attenzionata dai Carabinieri della Tenenza di Scicli per episodi legati alla mala-movida. A dare l’allarme è stata una telefonata al 112, che ha segnalato una colluttazione in corso.

All’arrivo della pattuglia, i militari hanno trovato un uomo di 31 anni, di origine tunisina, riverso a terra con una profonda ferita da taglio al fianco. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice arancione all’ospedale di Modica: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini, scattate immediatamente, hanno permesso di identificare l’aggressore: un connazionale di 22 anni, anche lui tunisino, individuato grazie alla denuncia della vittima, alle testimonianze raccolte e all’utilizzo di sistemi investigativi avanzati per la comparazione fotografica. Il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Ragusa per lesioni personali aggravate. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dell’aggressione e il movente, legato – secondo le prime ricostruzioni – a futili motivi.

