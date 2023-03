Scicli presidiata dai carabinieri dopo due furti, uno fallito ed uno andato a buon fine

Una città sotto stretto controllo, presidiata nel suo centro storico ma anche nella periferia del villaggio Jungi. Sicurezza nel territorio: questo il claim che si raccoglie in città. Una città in cui non si fermano i servizi dei carabinieri della Tenenza di Scicli dove il controllo passa attraverso i luoghi dello spaccio e quelli di ritrovo di malavitosi. L’ultimo episodio predatorio, che si è registrato in pieno giorno ad inizio settimana ai danni di un bar in pieno centro cittadino in via Colombo, ha fatto alzare l’attenzione di cittadini e militari. Se si conta che un analogo gesto si era verificato neanche qualche giorno prima, in piena notte, ai danni di una gioielleria nei pressi di piazza Busacca, ma che era fallito, si comprende bene come l’attenzione dei cittadini e dei militari sia puntata sull’azione di controllo del territorio.

Nel furto al bar l’autore ha portato via qualche decina di euro.

Audace il colpo. Il proprietario del bar si trovava nel retro dell’esercizio pubblico per pochi attimi allorquando il balordo si è avvicinato alla cassa ed ha arraffato quanto c’era all’interno. Quaranta euro in tutto. Il rumore dell’apertura e della chiusura del registratore di cassa ha incuriosito il proprietario del bar che, ritornando sui suoi passi, ha scoperto l’ammanco del denaro. Il fatto che non ci fosse alcun avventore all’interno della caffetteria rende più difficili le indagini perchè non ci sono stati testimoni lì presenti.

I militari dell’Arma sulla buona strada

La visione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza esistenti nella zona di via Colombo, che peraltro non sono poche, si sta rivelando di grande aiuto nelle indagini dei carabinieri. Fotogramma dopo fotogramma i carabinieri sono impegnati nella “lettura” dei movimenti attorno all’esercizio pubblico al momento del furto. Molti elementi dovrebbero portare presto ad identificare

danni del bar.