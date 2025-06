Scicli piange Orazia Iozzia: la dolciera che disse no al titolo di Cavaliere per donarlo al marito

Minuta, sorridente e buona. La si ricorda così la signora Orazia Iozzia coniugata Giannone, morta a Scicli all’età di 87 anni e che sarà salutata domani nella chiesa SS. Salvatore di Jungi da parenti ed amici nell’ultimo incontro terreno. E’ stata lei che, più di mezzo secolo fa, ha avviato l’attività nella cittadina barocca. E’ stata lei che arrivata da Modica, affiancata dal marito e dai figli, ha portato avanti la dolceria in corso Garibaldi. Luogo centrale, di passaggio per chi si muove in città, la “Dolceria modicana” è stata un punto di riferimento in città per chi volesse comperare prelibatezze, sia sciclitane che importate alla vicina Modica. Sorridente e generosa ha sempre accolto il cliente in maniera festosa e professionale suggerendo anche i dolci da acquistare o donare. Tappa obbligata per gli sciclitani fuorisede, tappa obbligata per i turisti e per coloro che vivono in città.

Negli anni scorsi per ringraziamento a tutti gli sciclitani che hanno accolto la famiglia modicana con affetto e rispetto per volontà dei coniugi Giannone-Iozzia è stato regalato alla città un monumentino, opera dell’artista Salvatore Denaro, installato nello slargo di corso Mazzini e corso Umberto. Un slargo pericoloso e segnalato in maniera arraffona. Loro hanno dato dignità a questo luogo con la donazione del manufatto. E’ stata l’occasione, questa, per festeggiare i 50 anni della loro attività ma anche il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica al merito del lavoro che, dapprima, doveva andare alla signora Orazia Iozzia perchè intestataria della licenza della dolceria e che, invece, la stessa ha espresso la sua rinuncia in favore del marito, sempre presente nel suo laboratorio a preparare dolci, in quanto il titolo onorifico andava attribuito ad personam, nel caso specifico ad uno dei due coniugi. La sua sempre viva generosità ha fatto sì che la signora volesse che il riconoscimento andasse al marito. Un aneddoto che fa onore a questa donna minuta che ha fatto dell’arte dolciaria e della vendita delle prelibatezze di casa Giannone-Iozzia lo scopo di vita assieme alla cura della famiglia.





