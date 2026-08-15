Scicli piange il dottor Vincenzo Carnemolla. Morto all’età di 66 anni, lunedì i funerali

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Professionista di medicina generale con esperienza sanitaria di odontoiatra nello studio di Marina di Ragusa. Da ieri Scicli è più povera: piange un medico, Enzo per gli amici, dalla grande umanità e disponibilità.

Colui che ha servito, la città ed il territorio, dal punto di vista sanitario con grande competenza e dedizione. Il classico medico di prossimità che ha prestato servizio, nella sua lunga carriera, nell’ambito del 118 ed ha garantito la sua attività di medico al PTE, il Presidio territoriale di emergenza.

Pronto, disponibile, preparato, la morte lo ha colto improvvisamente, all’età di 66 anni, fra il dolore di tanti amici e colleghi che lo hanno conosciuto e lavorato al suo fianco. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di colleghi dell’ASP di Ragusa, di amministratori locali e di tanti pazienti che lo hanno avuto come medico di famiglia. Messaggi di cordoglio e di affetto oltre che di riconoscimento verso un professionista che la comunità di porterà nel cuore.

I funerali si svolgeranno lunedì 17 agosto alle ore 10 nella chiesa di San Giorgio a Donnalucata.

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