Scicli, oltre 30 salvataggi in mare: ieri un anziano tratto in salvo tra Donnalucata e Bruca

12 Set 2025 08:57

Salvataggio in mare, nel tardo pomeriggio di ieri, nel mare prospiciente la spiaggia di Spinasanta fra Donnalucata e Bruca. È stato il bagnino in forza allo stabilimento balneare “Spinasanta beach” a scorgere l’anziano in mare che dava segnali di difficoltà. Immediato il soccorso ed il salvataggio salvando l’uomo dalle onde. Con quello di ieri, salgono a più di trenta i casi di rischio annegamento nel mare del litorale sciclitano.

Foto: repertorio

