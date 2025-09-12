Il nuovo report dell’Assessorato regionale alla Salute, pubblicato dall’Osservatorio Epidemiologico, offre una fotografia aggiornata dell’evoluzione della malattia nell’Isola ed in provincia di Ragusa La situazione in provincia di Ragusa Nella provincia iblea i casi complessivi diagnosticati e registrati sono stati 95, con 5 nuove diagnosi nel triennio 2022-2024. Il tasso medio di incidenza nell’ultimo triennio […]
Scicli, oltre 30 salvataggi in mare: ieri un anziano tratto in salvo tra Donnalucata e Bruca
12 Set 2025 08:57
Salvataggio in mare, nel tardo pomeriggio di ieri, nel mare prospiciente la spiaggia di Spinasanta fra Donnalucata e Bruca. È stato il bagnino in forza allo stabilimento balneare “Spinasanta beach” a scorgere l’anziano in mare che dava segnali di difficoltà. Immediato il soccorso ed il salvataggio salvando l’uomo dalle onde. Con quello di ieri, salgono a più di trenta i casi di rischio annegamento nel mare del litorale sciclitano.
Foto: repertorio
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it