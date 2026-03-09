Scicli ko contro l’Akragas: due errori difensivi regalano la vittoria alla vice capolista

Tutta in salita la strada della salvezza per lo Scicli che, in questo campionato di Promozione girone D 2025-2026 non si porta dietro grandi pretese. La ricostruzione del tessuto calcistico locale passa anche dalla volontà di camminare a piccoli passi verso un obiiettivo forte, quello della salvezza. Con la vice capolista Akragas lo Scicli ha “peccato” di due errori difensivi, forieri della vittoria dell’Akragas SLP su uno Scicli che ha giocato, nell’anticipo della 21′ di campionato, più per difendersi che per attaccare. Un undici “intimorito” dal confronto con la seconda in classifica è stata la cifra principale di una gara che non ha impensierito gli agrigentini. A parte ad inizio partita quando i tiri dei locali Napolitano e Riela hanno messo un po’ di paura alla vice capolista. Gli ospiti sono andati in vantaggio già all’8′ del primo tempo con un tiro del bomber Tripoli; alla mezz’ora sempre del primo tempo è arrivato il raddoppio con Mirko Marrone che ha approfittato di una disattenzione della difesa cremisi. Il primo tempo si è concluso sul 2-0 in favore degli ospiti. L’attesa di una rimonta dei locali è andata delusa: nel secondo tempo i ragazzi del tecnico Angelo Tasca non sono andati oltre la difesa della propria porta mentre gli ospiti hanno tenuto a salvare il risultato maturato ad inizio gara grazie ai due errori difensivi dei padroni di casa, proiettati in zona play-out, che nulla hanno potuto contro giocatori di grande valore, per aver militato in serie superiori, ben schierati in campo dal mister Seby Catania.

© Riproduzione riservata