Scicli, il grido di Jungi: “Quartiere abbandonato, ora basta”

Tre le richieste avanzate dai consiglieri comunali di minoranza che saranno portati da questi nella prossima seduta della civica assise del 17 luglio. Richieste che arrivano dopo aver raccolto le istanze degli abitanti che superano ormai quota sei mila solo in questa parte della città sita alla periferia sud di essa, nella parte che porta verso la fascia costiera. Quali sono nello specifico le istanze che arriveranno sul tavolo e che in largo anticipo già si conoscono: riqualificare il quartiere, cedere le aree comuni al Comune sciclitano per consentire interventi di manutenzione e nuove opere pubbliche ed aggiornare le graduatorie ERP, di edilizia residenziale pubblica ferme dal 2016 e ridare dignità agli abitanti delle case popolari di via Pietro Nenni.

“E’ una situazione di disagio che richiede risposte serie e immediate – affermano i consiglieri di minoranza – l’obiettivo? Ridare dignità a questo vasto quartiere. Abbiamo richiesto il coinvolgimento dell’Istituto autonomo case popolari di Ragusa, all’Azienda sanitaria iblea, alla Prefettura, alle forze dell’ordine, alle associazioni ed cittadini. Basta con i silenzi, è il momento del confronto, della trasparenza e della responsabilità politica”.



