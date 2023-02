Scicli, dramma della solitudine: donna di 90 anni trovata morta in casa

Dramma della solitudine a Scicli, in uno dei quartieri più popolosi della città quello della Stradanuova. Sarebbe riconducibile a sabato scorso la morte di una signora novantenne, C.R., trovata priva di vita nella sua abitazione. Da giorni non c’erano sue notizie. Una parente nel pomeriggio di ieri s’è portata nell’abitazione dell’anziana. Nessun segnale di vita dall’esterno seppure fosse certa che la donna non avesse dove andare. Per questo motivo ha allertato le forze di polizia.





IL DRAMMA DELLA SOLITUDINE PER LE PERSONE ANZIANE

Ad aprire la porta i vigili del fuoco che hanno fatto la scoperta, assieme ai presenti, del corpo senza vita della sventurata vecchietta.

La donna sarebbe morta per cause naturali. Il fatto di cronaca è accaduto in uno dei quartieri dove le case, per lo sventramento urbanistico di diversi decenni fa, sono talmente vicine da far sentire

il calore del vicinato in una maniera forte.





Come sia accaduto che dell’assenza all’esterno, dell’anziana da sola in casa, non si sia accorto nessuno sono molti a chiederselo. La solitudine è uno dei sentimenti che colpisce l’essere umano in maniera forte soprattutto ad età avanzata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco e l’equipe del 118.