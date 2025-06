Scicli, Costa di Carro e Pisciotto: per la prima volta il servizio di salvataggio attivo

Il servizio di salvataggio a mare nelle spiagge di Costa di Carro e di Pisciotto, alle periferie est e ovest di Sampieri, partirà il prossimo 1° luglio e si concluderà il 30 agosto. Due le torrette di salvataggio comunali, presidiate da personale qualificato, che sono in fase di installazione nelle due spiagge. È un servizio che, in questi due tratti di spiaggia, non c’è mai stato e che quest’anno viene istituito per la prima volta.

«È molto importante per la sicurezza in mare, visto che le torrette di salvataggio degli stabilimenti balneari di Sampieri sono distanti da questi luoghi. Fra gli interventi in corso, stanno proseguendo i lavori per l’installazione delle docce pubbliche: alcune sono già operative, le altre saranno attivate nei prossimi giorni» – spiega il sindaco Mario Marino – «entro la fine del mese, la ditta Impregico inizierà la pulizia quotidiana delle spiagge del litorale sciclitano con una nuova macchina pulisci-spiaggia appena consegnata. Un intervento che garantirà maggiore efficienza e continuità nella manutenzione del nostro litorale durante la stagione.»

Intanto, la prima fase di pulizia delle spiagge è in via di ultimazione.

Dopo l’intervento di rimozione dei rifiuti ingombranti, che ha impegnato gli operai della ditta Impregico nei mesi invernali e primaverili nel tentativo di rimuovere i detriti di edilizia e altro materiale che si accumula sulle spiagge, da giorni si lavora per ripulire, bonificare e livellare le spiagge del litorale sciclitano. Un lavoro di restyling distribuito su tutti i diciotto chilometri di costa, tanto quanto è grande il litorale sciclitano.

La stagione estiva, a poco più di dieci giorni dal suo inizio di calendario, sta cominciando, e il Comune sciclitano sta lavorando senza sosta per evitare di presentarsi impreparato all’inizio dell’estate. Il lavoro più impegnativo si è concentrato sulle spiagge di Sampieri, Costa di Carro e Cava d’Aliga, dove sono state rimosse numerose pietre e livellate buche al fine di migliorare la fruibilità e la sicurezza delle aree balneari.

«Questo intervento segue quello di pulizia dei rifiuti ingombranti effettuato nei mesi scorsi, tra marzo e aprile – spiega il sindaco Mario Marino – siamo in attesa delle autorizzazioni del Demanio Marittimo per procedere con la messa in opera delle passerelle di accesso al mare, fondamentali per un ingresso sempre più accessibile e inclusivo, e per l’installazione di cestini e mastelli per la raccolta dei rifiuti.»

