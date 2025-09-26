Scicli: concerto di chiusura della stagione del festival InCanto Barocco 2025

Appuntamento alle 20,30 nella chiesa Madre sita in piazza Italia con il concerto dei maestri Fabio Ciofini, al clavicembalo, ed Alessandra Montani, al violoncello, dal titolo “Intorno a La Serenissima”. Musiche di Alessandro e Benedetto Marcello, Giovanni Benedetto Platti, Antonio Maria Bononcini ed Antonio Vivaldi. Il maestro Marcello Giordano Pellegrino, cui si deve l’organizzazione di questo festival di musica barocca, non può che essere soddisfatto del successo raccolto nei concerti che hanno avuto una strutturazione itinerante fra le chiese della città di Scicli. “Tra il 1500 e il 1750, Venezia, rappresentò uno dei centri culturali più fiorenti ed importanti d’Europa – spiega Marcello Giordano Pellegrino – essa diede i natali a compositori prestigiosi come il polistrumentista Platti, considerato fra i principali ideatori della sonata ‘moderna’, che vide la sua arte musicale svilupparsi successivamente in Germania al servizio del principe-vescovo di Würzburg; il nobile dilettante e poliedrico Alessandro Marcello che divise la sua vita tra la musica, la pittura, la filosofia, la matematica e l’attività politico/diplomatica in Oriente; il prete rosso Antonio Vivaldi, la cui arte influenzò in maniera profonda la cultura popolare e di massa, con la sua musica che superò i confini nazionali, fu oggetto di studio ed elaborazione da parte di insigni compositori coevi, come i concerti dell’Estro Armonico trascritti da Johann Sebastian Bach per organo e clavicembalo. Altri, come il mitteleuropeo, modenese di nascita, Antonio Maria Bononcini, vi si trasferirono per studiare ed operare in qualità di musicista. Domenica sarà un gran finale per il viaggio nella musica barocca”.

