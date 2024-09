A Scicli il primo dei concerti di “InCanto Barocco”. Questo domenica

di Pinella Drago – Al via il festival InCanto Barocco che si compone di quattro concerti curati dal Maestro Marcello Giordano Pellegrino. Appuntamento domani sera nella chiesa di San Bartolomeo nel cuore barocco di Scicli a partire dalle 20. Il festival gode del riconoscimento del Ministero della Cultura ed ha il patrocinio istituzionale della Regione Siciliana Assessorato dei beni culturali ed identità siciliana,

Il primo concerto dal titolo “Duello all’ultima nota…” riguarda l’epico duello tra il sassone Händel ed il napoletano Scarlatti. Diego Cannizzaro, organo, e Sebastiano Cristaldi, clavicembalo, per un evento musicale non comune. La nota introduttiva al concerto è del Maestro Marcello Giordano Pellegrino. “Ci troviamo nella Roma dei Papi, esattamente nel 1710, e due giovani coetanei, il sassone Georg Friedrich Händel e il napoletano Domenico Scarlatti, nati entrambi nel 1685 si ritrovano insieme per affrontare un epico duello alla presenza di nobili, arcadi e musici. Dalle cronache del tempo si racconta che la serata fu straordinaria, gli artisti diedero entrambi valente prova di improvvisazione, esibendosi in spettacolari piroette sonore – spiega Marcello Giordano Pellegrino – il duello finì in parità… Scarlatti vinse al clavicembalo, Händel all’organo. Lo stesso Scarlatti, molti anni più tardi, riferì: A 24 anni entrai in gara con un giovane che si chiamava Händel e che era stimato un prodigio. Lo vinsi al clavicembalo come lui mi vinse all’organo”. Di Händel aveva scritto Francesco Valesio nel suo diario romano: “È giunto in questa città un Sassone, eccellente suonatore di clavicembalo e compositore di musica, il quale oggi ha fatto pompa della sua virtù in suonare l’organo nella Basilica di San Giovanni in Laterano con stupore di tutti”. L’alto e massiccio uomo tedesco, infatti, non aveva rivali sull’organo, strumento che esprimeva al meglio il suo modo di suonare ricco di “pienezza, di forza e di energia”. Non sappiamo se le strade di Händel e Scarlatti, dopo quel duello, si incrociarono di nuovo: certo è che tali momenti di incontro fra due geni resteranno per sempre unici nel cuore degli appassionati e nella storia del mondo. Tra gli sponsor che sostengono l’evento anche l’azienda informatica e-Vision.



