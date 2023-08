Scicli: chiuse due case di riposo

Dopo la chiusura delle case di riposo abusive a Siracusa, Avola, Carlentini, Melilli e Rosolini, i Carabinieri del Nas di Ragusa stanno continuando le ispezioni presso le strutture che ospitano anziani e persone fragili, come case di riposo, case famiglia e residenze socio-assistenziali. Sono state esaminate due strutture a Scicli e i carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, oltre alla mancata adozione delle procedure di autocontrollo e il mancato rispetto dei requisiti organizzativi e funzionali stabiliti dalla legge. Di conseguenza, il Sindaco ha emesso un’ordinanza per sospendere immediatamente le attività delle strutture.

OPERAZIONE ANCHE A PACHINO

A Pachino è stato eseguito un controllo in una casa di riposo. Il responsabile della struttura non è stato in grado di fornire la documentazione richiesta. Ulteriori verifiche presso le autorità competenti hanno rivelato che la casa di riposo non disponeva di alcuna autorizzazione. A causa di questa situazione, il Sindaco ha ordinato la chiusura immediata della struttura, lo sgombero e il trasferimento degli ospiti presso le famiglie di origine o altre strutture autorizzate. Questo provvedimento è stato necessario poiché la casa di riposo non solo era priva di tutte le autorizzazioni necessarie, ma non rispettava neanche i requisiti organizzativi e funzionali stabiliti dalla normativa.

Ai titolari delle tre strutture è stata contestata una sanzione amministrativa complessiva di 12.186 euro.