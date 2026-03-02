Scicli celebra le leggende della maratona: cittadinanza onoraria a Gebrselassie, Tergat e Baldini

Il sì è arrivato con il consenso unanime di tutto il Consiglio comunale di Scicli su proposta presentata dal consigliere Lorenzo Bonincontro. “E’ stata una vera emozione il veder approvare la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Gebrselassie, Tergat e Baldini – commenta Bonincontro – oltre ad esprimere soddisfazione per il risultato, ci tengo a ringraziare i colleghi consiglieri per gli interventi di stima e compiacimento per la proposta, che hanno reso il dibattito in aula un momento di alta condivisione democratica. Portiamo nel cuore della nostra città l’esempio di tre uomini che hanno fatto la storia dello sport mondiale, perchè lo sport è un linguaggio universale che oggi ci vede tutti uniti”. Il Memorial “Peppe Greco”, corsa su strada sul tracciato cittadino di dieci chilometri, è stato uno degli eventi sportivi locali, nazionali ed internazionali di grande valore e di risonanza mondiale. “Tra il 1994 e il 1999, la manifestazione ha ospitato due leggende viventi dello sport, l’etiope Haile Gebrselassie e il keniota Paul Tergat, due atleti che si sono sfidati a Scicli ma anche alle finali olimpiche di Atlanta ’96 e Sydney 2000. E poi l’orgoglio azzurro Stefano Baldini, che nel 2005 onorò Scicli della sua presenza e la sua vittoria, appena un anno dopo aver conquistato la leggendaria Medaglia d’oro nella maratona ai Giochi Olimpici di Atene 2004 – spiega Lorenzo Bonincontro – la nota manifestazione sportiva, come annunciato dagli organizzatori, tornerà a corrersi nelle strade di Scicli con l’appuntamento fissato per il 26 settembre. Sarà probabilmente l’occasione giusta per ospitare i tre campioni mondiali ed per organizzare la cerimonia di consegna”.

Haile Gebrselassie: vincitore di due medaglie d’oro olimpiche (10.000 metri) e quattro titoli mondiali consecutivi. Nel corso della sua carriera ha stabilito 27 record mondiali su diverse distanze, dalle gare in pista alla maratona. Ha vinto quattro volte il Peppe Greco e detiene il record.

Paul Tergat: vincitore di due medaglie d’argento olimpiche, di cinque titoli mondiali consecutivi di cross e detentore del record del mondo nella maratona e nella mezza maratona. È stato il primo uomo a scendere sotto i 2h 05′ nella maratona.

Stefano Baldini: campione olimpico di maratona ad Atene nel 2004 e due volte campione europeo. Vincitore del Memorial Peppe Greco nel 2005.

© Riproduzione riservata