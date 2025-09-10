Scicli, autopsia sul pastore ferito a Fondo Oliva: indagini sul bracconaggio

A disporla l’autorità giudiziaria di Ragusa impegnata in prima persona assieme ai carabinieri della Compagnia di Modica ed ai colleghi del Comando provinciale e della Tenenza di Scicli a fare piena luce sull’episodio dello scorso 22 agosto quando in contrada “Fondo Oliva”, alla lontana periferia della cittadina barocca e della frazione di Donnalucata, che ha portato al ferimento del pastore Giuseppe Raimondo, 45 anni sposato e padre di tre figli. L’esame autoptico verrà eseguito venerdì pomeriggio nell’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Non si conosce al momento il professionista incaricato dalla Procura della Repubblica. Il pastore era morto la scorsa settimana al Giovanni Paolo II dove era ricoverato al reparto di rianimazione dopo il trasferimento dall’analogo reparto del Maggiore-Nino Baglieri di Modica come conseguenza dell’intervento chirurgico all’addome eseguito in quella struttura sanitaria per rimuovere il danno provocato all’apparato intestinale dai colpi di fucili sparati al suo indirizzo. E mentre si attendono sia l’esecuzione che gli esiti dell’autopsia i militari dell’Arma non si fermano nell’assemblare gli elementi utili a fare chiudere il cerchio. Un cerchio che potrebbe portare ad una battuta al cinghiale risolta in malo modo in un periodo in cui la caccia è ancora chiusa. Quindi un’attività di bracconaggio che avrebbe portato al ferimento dell’uomo le cui condizioni sono apparse fin dall’inizio molto gravi. Si lavora, nell’indagine, con grande attenzione al fine di aver chiarezza su cosa sia successo in contrada Fondo Oliva o nelle vicinanze ad essa quella sera e capire quante erano le persone che si trovavano sul posto al momento del ferimento e subito dopo nell’azione dei soccorsi.





