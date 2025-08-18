L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Scicli: 11 cuccioli salvati dalla Polizia Locale. Un proprietario multato perchè il suo cane mordeva gli pneumatici delle auto in transito
18 Ago 2025 14:59
Un Ferragosto di sicurezza e controlli serrati. La Polizia Locale di Scicli ha intensificato la propria presenza sul territorio, garantendo ordine, viabilità e tutela dei cittadini durante le festività. L’attività straordinaria, prolungata fino alle 3:00 della notte tra il 14 e il 15 agosto, ha permesso di evitare incidenti stradali e di assicurare un clima sereno tra cittadini e turisti.
498 violazioni accertate e oltre 200 verbali nella notte di Ferragosto
Il bilancio complessivo parla di 498 violazioni accertate: 1 infrazione per circolazione senza copertura assicurativa, con sequestro del veicolo. 3 patenti ritirate. 125 veicoli controllati nei posti di blocco. 24 automobilisti sottoposti ad alcol test nella sola notte di Ferragosto. 209 verbali elevati tra il 14 e il 15 agosto, grazie al servizio prolungato.
Polizia Locale Ferragosto e tutela delle persone con disabilità
Grande attenzione è stata rivolta al rispetto dei diritti dei cittadini con disabilità. Gli agenti hanno infatti elevato 46 sanzioni per sosta abusiva negli spazi riservati, a conferma dell’impegno sul fronte dell’accessibilità.
Commercio abusivo e abbandono di rifiuti sotto controllo
La lotta agli illeciti non si è fermata alla viabilità. La Polizia Locale ha eseguito 3 sequestri di merce abusiva e ha sanzionato con 15 verbali casi di abbandono di rifiuti.
Il gesto che commuove: 11 cuccioli salvati
Non solo multe e sequestri: la Polizia Locale si è distinta anche per un intervento di grande valore etico. Ben 11 cuccioli abbandonati sono stati salvati dagli agenti e affidati a volontari, evitando un destino tragico.
Durante i controlli, inoltre, è stato multato un proprietario per omessa custodia del proprio cane, che aveva morso gli pneumatici di alcune auto in transito, creando pericolo per sé e per la circolazione.
