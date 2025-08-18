Scicli: 11 cuccioli salvati dalla Polizia Locale. Un proprietario multato perchè il suo cane mordeva gli pneumatici delle auto in transito

Un Ferragosto di sicurezza e controlli serrati. La Polizia Locale di Scicli ha intensificato la propria presenza sul territorio, garantendo ordine, viabilità e tutela dei cittadini durante le festività. L’attività straordinaria, prolungata fino alle 3:00 della notte tra il 14 e il 15 agosto, ha permesso di evitare incidenti stradali e di assicurare un clima sereno tra cittadini e turisti.

498 violazioni accertate e oltre 200 verbali nella notte di Ferragosto

Il bilancio complessivo parla di 498 violazioni accertate: 1 infrazione per circolazione senza copertura assicurativa, con sequestro del veicolo. 3 patenti ritirate. 125 veicoli controllati nei posti di blocco. 24 automobilisti sottoposti ad alcol test nella sola notte di Ferragosto. 209 verbali elevati tra il 14 e il 15 agosto, grazie al servizio prolungato.

Polizia Locale Ferragosto e tutela delle persone con disabilità

Grande attenzione è stata rivolta al rispetto dei diritti dei cittadini con disabilità. Gli agenti hanno infatti elevato 46 sanzioni per sosta abusiva negli spazi riservati, a conferma dell’impegno sul fronte dell’accessibilità.

Commercio abusivo e abbandono di rifiuti sotto controllo

La lotta agli illeciti non si è fermata alla viabilità. La Polizia Locale ha eseguito 3 sequestri di merce abusiva e ha sanzionato con 15 verbali casi di abbandono di rifiuti.

Il gesto che commuove: 11 cuccioli salvati

Non solo multe e sequestri: la Polizia Locale si è distinta anche per un intervento di grande valore etico. Ben 11 cuccioli abbandonati sono stati salvati dagli agenti e affidati a volontari, evitando un destino tragico.

Durante i controlli, inoltre, è stato multato un proprietario per omessa custodia del proprio cane, che aveva morso gli pneumatici di alcune auto in transito, creando pericolo per sé e per la circolazione.

