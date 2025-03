“Schifani, i forestali ti aspettano!”: scatta la protesta permanente. Precari si incatenano

“Ci hanno chiesto di aspettare ancora e ancora. Ma il tempo è scaduto.” Con queste parole, i segretari generali di Cgil-Cisl-Uil Sicilia e Fai-Flai-Uila Sicilia – Alfio Mannino, Leonardo La Piana, Luisella Lionti, Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino – hanno aperto la giornata di sciopero generale del settore forestale, svoltasi in piazza Indipendenza, davanti alla sede della Presidenza della Regione Siciliana.

Migliaia di lavoratrici e lavoratori hanno aderito alla mobilitazione in tutte le nove province dell’isola, portando avanti la protesta sotto lo slogan: “Qualcuno ha visto la riforma forestale? Basta prese in giro!”. Al centro delle rivendicazioni, l’assenza di una riforma strutturale del comparto e il continuo ridimensionamento della forza lavoro, passata in vent’anni da 35.000 a 15.000 unità. Inoltre, oltre 13.000 forestali risultano essere precari da anni, mentre l’età media del personale si attesta sui 58 anni, una condizione difficilmente compatibile con il delicato lavoro dell’Antincendio e della Protezione ambientale.

I sindacati chiedono stabilizzazioni e un necessario ricambio generazionale per garantire un servizio pubblico efficiente contro dissesto idrogeologico, siccità, incendi boschivi, deforestazione e desertificazione. “Il disegno di legge c’è, abbiamo contribuito a scriverlo – dichiarano Mannino, La Piana, Lionti, Scotti, Russo e Marino – ma non è mai arrivato in Giunta, venendo di fatto negato all’esame e al voto dell’Assemblea regionale. Così si offende la dignità del lavoro e il diritto alla salvaguardia del territorio.”

A seguito della manifestazione, i segretari di Fai-Flai-Uila Sicilia hanno annunciato un presidio permanente dinanzi Palazzo d’Orleans nei giorni lavorativi a partire da domani, con uno striscione che recita: “Schifani, i forestali ti aspettano!” .

Forestali, assessore Barbagallo riceve delegazione dei sindacati a Palazzo d’Orléans



Una delegazione dei sindacati dei lavoratori forestali, durante la manifestazione organizzata in piazza Indipendenza a Palermo, è stata ricevuta questo pomeriggio a Palazzo d’Orléans dall’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo.

In particolare, all’incontro, durante il quale sono stati esposti i temi della protesta, erano presenti anche il dirigente generale del dipartimento Sviluppo rurale, Alberto Pulizzi, e il dirigente generale del Corpo forestale, Tea Di Trapani.

