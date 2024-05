Scherma Modica: Sofia Spadaro medaglia di bronzo al campionato italiano under 14

La Scherma Modica ha ottenuto un brillante risultato al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, con Sofia Spadaro che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella categoria Bambine fioretto femminile. Questo successo rappresenta un importante traguardo per Sofia, che migliora notevolmente le sue esperienze precedenti nelle competizioni nazionali.

Durante la gara a Riccione, Sofia è riuscita a superare il doppio girone preliminare con una sola sconfitta nel primo turno e tutte vittorie nel secondo turno, posizionandosi al 7º posto su 105 partecipanti. Questo piazzamento le ha permesso di essere esentata dal primo turno di eliminazione diretta, accedendo direttamente al tabellone dei 64.

Nel tabellone principale, Sofia ha dimostrato la sua determinazione e il suo talento, vincendo i suoi assalti con autorità. Ha superato avversarie ostiche fino a raggiungere le semifinali, dove ha affrontato la veneziana Gervasutti, già sua avversaria nella seconda prova nazionale di Rovigo. Nonostante un combattimento duro, Sofia ha dovuto accontentarsi del terzo posto, mentre la sua avversaria ha conquistato il titolo italiano.

Questa medaglia di bronzo è un risultato prestigioso per Sofia e per la Scherma Modica, e brilla come se fosse d’oro. Il ritorno della squadra a Riccione per i Campionati Italiani Gold Cadetti e Giovani testimonia il continuo impegno e la determinazione della squadra. Inoltre, altri schermidori modicani parteciperanno ai Campionati Italiani Assoluti Paralimpici e Non Vedenti in Emilia Romagna, dimostrando la vastità e la varietà del talento presente nella squadra.

