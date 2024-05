Arrampicata: la ragusana Nina Schininà ai campionati nazionali

Giornata storica per l’arrampicata ragusana: dopo una gara al cardiopalma, Nina Schininà ha vinto l’ultima tappa del circuito regionale, garantendosi il primo posto assoluto nella categoria Under 10 siciliana. Questo risultato le consente di partecipare alle Finali Nazionali che si terranno a San Martino di Castrozza il prossimo giugno, rappresentando la prima partecipazione ragusana a questo prestigioso evento.

La stagione di Nina si è conclusa con un bottino di 2 medaglie d’oro nella categoria boulder, e un oro e un argento nella categoria lead. Questo successo non solo rappresenta un importante risultato personale per Nina, ma è anche un traguardo significativo per la società Red Rock, che potrà utilizzare questa partecipazione nazionale come base per ulteriori sviluppi e crescita dell’arrampicata nella regione.

Anche altri atleti ragusani hanno ottenuto buoni risultati durante la tappa di Ragalna. Nella categoria under 18 femminile, Giulia Longiave ha conquistato il bronzo, mentre nella categoria senior, Emerico Colombo ha ottenuto un quarto posto, in una gara estremamente combattuta, decisa da scarti di mezzo punto tra i vari atleti.

I tecnici della Red Rock esprimono grande soddisfazione per questi risultati, frutto di enormi sacrifici e dedizione. Il livello della proposta sportiva continua a crescere, formando atleti capaci di raggiungere traguardi che fino a pochi anni fa sembravano impensabili.

