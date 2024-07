Savita Russo in gara martedì 30 luglio. Il calendario della giornata di gara a quattro giorni dall’apertura dei Giochi Olimpici Parigi 2024

E’ arrivata l’ora di vederla sul tatami di Parigi. Savita Russo, l’atleta della Koizumi judo Ecodep Scicli che ha ottenuto il pass ai giochi olimpici 2024, sarà in gara martedì. Ecco il programma che vede due atleti gareggiare nelle rispettive categorie, Antonio Antonio Esposito (81 kg) e Savita Russo (63 kg).

Eliminatorie donne -63kg (ore 10:00-14:00); eliminatorie uomini -81kg (ore 10:00-14:00); ripescaggi uomini -81kg (ore 16:00-19:00); semifinali uomini -81kg (ore 16:00-19:00); ripescaggi donne -63kg (ore 16:00-19:00); semifinali donne -63kg (ore 16:00-19:00); finali per il bronzo uomini -81kg (ore 16:00-19:00); finale uomini -81kg (ore 16:00-19:00); finali per il bronzo donne -63kg (ore 16:00-19:00); finale donne -63kg (ore 16:00-19:00).

Savita Russo, 19 anni ragusana, rappresenta l’Italia grazie alla quota continentale. Nazione che partecipa ai giochi olimpici, la cui giornata inaugurale è in programma oggi, con dodici atleti dello judo azzurro che si sono qualificati individualmente. Con sé ha un bagaglio di rilievo: bronzo agli Europei senior 2024 di Zagabria ed oro continentale junior del 2023. “Sapevamo e speravamo che Savita potesse rientrare con la quota continentale – ha spiegato dopo la sua qualificazione il capo allenatore femminile dell’Italia Francesco Bruyere – non era semplice, ma come si dice, la fortuna aiuta gli audaci e questa audacia è fatta di tanto lavoro e sacrifico da parte di questa ragazza, che merita assolutamente questa qualificazione per il percorso di crescita esponenziale che ha avuto in questi ultimi mesi. I complimenti vanno a lei, al suo club e al suo Maestro Maurizio Pelligra che insieme a tutta lo staff della Nazionale non hanno mai smesso di crederci. Sette su sette atlete qualificate è un risultato storico che ci riempie di orgoglio e che aumenta le nostre potenzialità di successo a Parigi.”

