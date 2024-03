Scherma Modica: Scalora e Aprile staccano il pass per il campionato italiano giovani e il campionato italiano assoluto

La Conad Scherma Modica ha ottenuto ottimi risultati durante la trasferta in terra toscana, partecipando alla seconda prova giovani di qualificazione al Campionato Italiano under20 e alla seconda prova assoluta di qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto. Leonardo Aprile è stato particolarmente brillante in entrambe le gare.

Nella categoria under20, Aprile ha superato un girone con 4 vittorie e 2 sconfitte, mostrando grande determinazione. Ha ottenuto una vittoria importante contro il pistoiese Martini, attualmente al quinto posto nel ranking italiano. Successivamente, ha dominato l’assalto contro l’udinese Pesce e ha raggiunto gli ottavi di finale, dove ha dato del filo da torcere al veneto Mbaye prima di cedere. Il suo ottimo 16º posto finale su 177 partecipanti gli garantisce la qualificazione per la fase finale del Campionato Italiano Giovani a Genova.

Il giorno successivo, Aprile ha continuato la sua striscia positiva anche nella categoria assoluta, raggiungendo i sedicesimi di finale, dove è stato sconfitto dal pisano Chiappelli. Il suo 28º posto finale in classifica, insieme alla buona prestazione nella prima prova di qualificazione del mese di novembre, gli ha garantito la qualificazione al Campionato Italiano Assoluto a Cagliari.

Anche Fernando Scalora ha ottenuto la qualificazione per i Campionati Italiani Giovani, partendo da una buona posizione dopo la prima prova di qualificazione del mese di novembre. Dopo un girone preliminare perfetto, Scalora ha vinto con facilità contro avversari come il torinese Borgogno e il bresciano Rizzato. Agli ottavi di finale, ha incontrato il pisano Conticini, rivale al quale aveva perso nella precedente prova di qualificazione. Questa volta, Scalora è stato concentrato e determinato a vincere, chiudendo il match per 15/8 a suo favore. Nonostante un lieve infortunio agli ottavi di finale, Scalora ha garantito la sua qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto, chiudendo al 11º posto finale.

Le qualificazioni per i Campionati Italiani under20 si concluderanno il prossimo fine settimana con le prove di spada a Catania, dove Riccardo Tidona difenderà i colori della Conad Scherma Modica.

