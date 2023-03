Scherma Modica: Fernando Scalora convocato ai Campionati del Mondo Cadetti

Dopo il 7º posto individuale e la medaglia d’oro a squadre, peraltro vissuta da protagonista, ai Campionati Europei Cadetti di Tallin, la convocazione per i mondiali under17 di Fernando Scalora, obiettivamente attesa è divenuta ufficiale, dopo la diramazione da parte della federazione della delegazione impegnata nella prima decade di aprile a Plovdiv in Bulgaria per i Campionati del Mondo Cadetti e Giovani.

Il commissario tecnico Cerioni ha selezionato lunedì dopo aver atteso i risultati della seconda prova giovani ed assoluta svoltasi a Lucca nel weekend scorso Scalora (che proprio sulle pedane toscane ha conquistato il pass oltre che per i Campionati Italiani Giovani anche per i Campionati Italiani Assoluti) assieme al bresciano De Cristofaro e al trevigiano Pasin quale componenti il team azzurro che scenderà in pedana mercoledì 5 aprile nella competizione che assegnerà il titolo mondiale individuale cadetti. A differenza dell’europeo gli under17 non hanno in programma la prova a squadre ma solo quella individuale.

I giovani e i cadetti del fioretto prepareranno la trasferta mondiale in Bulgaria con un ritiro collegiale congiunto con la nazionale maggiore a Sarnano dal 24 al 30 marzo prossimo, dove Scalora si ritroverà assieme a Giorgio Avola ed al maestro Eugenio Migliore a preparare l’appuntamento più importante dell’anno e della sua ancora giovane carriera agonistica internazionale. Nazionale assoluta che in questi giorni è impegnata a Busan (Corea del Sud) nei turni preliminari dell’ultima prova di Gran Prix, prima di iniziare dal mese di aprile con le gare di qualifica olimpica. Giorgio Avola scenderà in pedana nella notte tra venerdì e sabato per la fase a gironi, per poi affrontare eventualmente il tabellone finale a 64 nella giornata di domenica in Corea.