Scherma Modica: alla prova Regionale Giovanissimi, medaglia d’oro per Sofia Spadaro e Carla De Leva

Si è svolta la 1^ Prova Regionale del Gran Premio Giovanissimi presso il “PalaSport” di San Cataldo, segnando l’inizio della stagione agonistica per gli under 14.

Nell’ambito della competizione, Sofia Spadaro ha conquistato la medaglia d’oro nella Categoria Bambine Fioretto, mentre Carla De Leva ha ottenuto l’oro nella categoria Ragazze/Allieve Fioretto.

La giovane Sofia Spadaro ha fatto il suo debutto agonistico dimostrando maturità e prontezza. Dopo aver superato il girone preliminare con tutte vittorie, ha affrontato una sfida impegnativa nella finale ma alla fine ha conquistato il primo posto.

Anche Noemi Cannata e Celeste Guccione hanno ottenuto medaglie di bronzo nella categoria Bambine Fioretto, dimostrando grandi potenzialità per il futuro.

Carla De Leva, già titolare del titolo regionale della stagione precedente, ha dimostrato di possedere una solida maturità tecnica. Ha ottenuto il punteggio pieno nel primo turno a gironi e ha vinto in modo convincente nei quarti e in semifinale prima di aggiudicarsi la medaglia d’oro in finale.

Nelle altre categorie, Gioele Flamingo e Alberto Pisana hanno ottenuto rispettivamente medaglia d’argento e bronzo nella categoria giovanissimi fioretto, mentre Matteo Leggio è arrivato ottavo nella categoria maschietti fioretto.

Anche a Manchester si è svolta una tappa del circuito europeo cadetti, con due rappresentanti della Scherma Modica, Giordano Tirella e Milana Stepovyk.

Nel prossimo weekend, ci saranno altri impegni agonistici, tra cui il Torneo Internazionale Coppa del Mediterraneo under23 a Brindisi e la qualificazione alla prova nazionale per gli spadisti delle categorie cadetti e giovani a Santa Venerina.