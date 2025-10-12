Scene di follia a Vittoria: ubriaco blocca la piazza, intervenuta la polizia

Ubriaco nel centro storico di Vittoria, infastidiva i passanti con atteggiamenti sopra le righe. Sono state necessarie due pattuglie della Polizia locale per riportare la calma ieri pomeriggio in piazza Daniele Manin, nota a tutti come piazza Senia.

I vigili urbani, allertati da alcuni cittadini, hanno faticato non poco per bloccare l’uomo, un tunisino di 51 anni, che e stato condotto al Comando di via Gaeta. Nei suoi confronti e stato emesso un provvedimento di Daspo urbano. L’uomo per due anni non potrà avvicinarsi nei luoghi pubblici della città o dove si tengono manifestazioni. un soggetto in stato di ubriachezza.

Vittoria vive da alcuni mesi una accresciuta situazione di insicurezza nel centro storico, specie nelle ore serali. Numerosi gli episodi di microcriminalita o gli atteggiamenti di molestia che creano disagi e timori ai residenti. Più volte i cittadini hanno segnalato il problema chiedendo maggiori controlli nel centro storico.

© Riproduzione riservata