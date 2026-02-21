Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Scempio in Cattedrale a Ragusa, l’urlo di don Burrafato: “Bivacco e liquori sulla pietra Unesco. Aiutateci”
21 Feb 2026 22:30
RAGUSA – Caffè versato sulle colonne centenarie, liquori che macchiano la pietra lavica e un bivacco selvaggio che non risparmia nemmeno il portone centrale. Non è la descrizione di un vicolo degradato, ma lo stato in cui versa la Cattedrale di San Giovanni Battista, il cuore di Ragusa Superiore e gioiello del patrimonio mondiale dell’umanità.
L’ATTO D’ACCUSA: “TRATTATA COSÌ OGNI GIORNO”
A rompere il silenzio con un post intriso di amarezza e rabbia è il parroco, Don Giuseppe Burrafato. Il suo non è un semplice lamento, ma un vero e proprio atto d’accusa contro l’inciviltà quotidiana che assedia la chiesa madre. “Dispiace veramente tanto vedere l’ingresso e le colonne trattati così”, scrive il parroco, denunciando come il sagrato sia diventato zona di bivacco incontrollato.
IL DANNO ALLA PIETRA UNESCO
Ciò che allarma maggiormente, oltre al decoro, è il danno fisico al monumento. Don Burrafato punta il dito contro i liquidi – caffè e bevande varie – versati direttamente sulla pietra, che rischiano di macchiare indelebilmente un bene dichiarato Patrimonio UNESCO. “Non è possibile trattare così il nostro patrimonio religioso ed artistico”, prosegue lo sfogo, che suona come un ultimatum.
L’APPELLO ALLE AUTORITÀ: “CHIEDIAMO AIUTO”
Il parroco non si limita alla denuncia, ma lancia una richiesta di intervento immediata e formale: “Chiediamo AIUTO alle autorità preposte per evitare ulteriori e maggiori danni”. Una frase scritta in maiuscolo che pesa come un macigno e che chiama in causa direttamente l’Amministrazione Comunale e le Forze dell’Ordine, chiedendo controlli serrati e protezione per il simbolo della città.
IL WEB ESPLODE: “SERVONO LE TELECAMERE”
Sui social la solidarietà a Don Burrafato è stata immediata. In pochi minuti il post ha raccolto centinaia di condivisioni. La richiesta dei ragusani è unanime: l’installazione di telecamere di sorveglianza h24 e sanzioni esemplari per chi trasforma il sagrato in un bar a cielo aperto.
