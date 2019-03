Scacchi e legalità. L'iniziativa a Sigonella con sponsor la Bapr - Ragusa Oggi

Scacchi e legalità. L’iniziativa a Sigonella con sponsor la Bapr

La Banca Agricola Popolare di Ragusa, riconoscendo il rilievo ed il valore culturale ed educativo del gioco degli scacchi, con particolare orgoglio comunica la sponsorizzazione della“ Don Pietro Carrera Catania” che dal 27 aprile al 1° maggio disputerà a Bressanone, per il terzo anno consecutivo, la serie Master, massima serie del Campionato Italiano Scacchistico, che vede la partecipazione di 16 squadre provenienti da tutta Italia e giocatori al vertice del ranking mondiale.

La squadra “Don Pietro Carrera Catania”, formata da validi giocatori, tra cui due Grandi Maestri, il montenegrino Milan Drasko e il georgiano naturalizzato italiano Igor Efimov, unitamente al giovane maestro catanese Gaetano Signorelli, è stata rinforzata con gli acquisti dei Maestri siracusani Gabriele Sardo e Riccardo Alaimo e soprattutto con il napoletano Raffaele Buonanno, Maestro Fide di 14 anni, uno dei giocatori più forti in Italia di quella fascia di età, giovane di grande prospettiva e con grandi margini di miglioramento.

Dal 15 al 17 marzo si svolgerà presso l’hotel Sigonella Inn a Motta S. Anastasia, bene confiscato in via definitiva alla criminalità organizzata nell’ambito del procedimento di prevenzione di cui alla legislazione antimafia, un’importante manifestazione scacchistica che vedrà la partecipazione di quasi 500 giocatori provenienti da tutta la Sicilia, dalla Calabria e da altre zone d’Italia, nonché da Malta e dalla Serbia riguardante tutte le serie minori rispetto alla Master con le serie A1, A2, B, C, e Promozione per un totale di 89 squadre.

A chiusura della manifestazione, domenica 17 marzo alle 19,00 nei locali dell’hotel Sigonella Inn avrà luogo una conferenza stampa esplicativa della manifestazione dal punto di vista sportivo, nonché una breve tavola rotonda sul tema:

“Funzione pedagogica degli scacchi:

il rispetto delle regole del gioco come percorso di legalità”

Alla tavola rotonda parteciperanno : il Dott. Carlo Cannella Giudice Tribunale di Catania, l’Avv. Francesco Carpinato, l’Amministratore Giudiziario Hotel Sigonella Inn, il Dott. Giovanni Scollo, Responsabile Settore Commerciale della Banca Agricola Popolare di Ragusa ed il Dott. Giuliano D’Eredità Consigliere Nazionale Federazione Scacchistica Italiana.

Presso l’“Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera”, sito in Via Firenze n. 107 Catania – formata da un gruppo eterogeneo di amanti del “nobil giuoco”- è possibile incontrare giovanissimi talenti under 12, saggi anziani over 60, appassionati non classificati e maestri, campioni nazionali, regionali, provinciali ed aspiranti tali. Negli ultimi due anni l’attività si è intensificata con ulteriori corsi soprattutto riservati ai bambini e ragazzi da 6 a 18 anni, che ha portato il gruppo ad emergere nelle manifestazioni giovanili a livello regionale e nazionale.