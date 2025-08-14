Sbarco all’alba a Pozzallo: 14 i minori

Stanno bene, molti casi di scabbia ma nessuno avrebbe avuto necessità di cobtrolli medici ospedalieri. Ha fatto rientro intorno alle 5 di questa mattina a Pozzallo, la motovedetta della Guardia costiera che nella tarda serata di ieri aveva mollato gli ormeggi per cercare un barchino in difficoltà.

Intervento della motovedetta soccorso Pozzallo

Una piccola imbarcazione è stata raggiunta a circa 33 miglia nautiche a sud di Portopalo di Capopassero. Poi il trasbordo: 36 persone in gran parte di nazionalità egiziana, oltre a qualche persona proveniente dalla Somalia. In tutto 22 uomini, 13 minori maschi e una ragazzina.

Controlli sanitari a Pozzallo

A Pozzallo, dopo i controlli a cura della Sanità marittima- Usmaf – e dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, coordinati dai medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta, sono stati trasferiti tuttinall‘hot spot di Pozzallo.

