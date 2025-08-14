L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Sbarco all’alba a Pozzallo: 14 i minori
14 Ago 2025 13:31
Stanno bene, molti casi di scabbia ma nessuno avrebbe avuto necessità di cobtrolli medici ospedalieri. Ha fatto rientro intorno alle 5 di questa mattina a Pozzallo, la motovedetta della Guardia costiera che nella tarda serata di ieri aveva mollato gli ormeggi per cercare un barchino in difficoltà.
Intervento della motovedetta soccorso Pozzallo
Una piccola imbarcazione è stata raggiunta a circa 33 miglia nautiche a sud di Portopalo di Capopassero. Poi il trasbordo: 36 persone in gran parte di nazionalità egiziana, oltre a qualche persona proveniente dalla Somalia. In tutto 22 uomini, 13 minori maschi e una ragazzina.
Controlli sanitari a Pozzallo
A Pozzallo, dopo i controlli a cura della Sanità marittima- Usmaf – e dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa, coordinati dai medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta, sono stati trasferiti tuttinall‘hot spot di Pozzallo.
Foto: repertorio
© Riproduzione riservata