Sbarco a Pozzallo, molti casi di scabbia: nave di ong tedesca ferma per sanificazione

La nave Aurora Sar, della ong tedesca Sea Watch dovrà effettuare e completare le operazioni di sanificazione prima di poter avere autorizzazione a ripartire da Pozzallo. Molti i casi di scabbia riscontrati tra i 75 migranti che l’equipaggio ha salvato nel pomeriggio di ieri a 60 miglia a sud di Malta, 65 da Lampedusa. La Aurora Sar ha fatto ingresso a Pozzallo intorno alle 11.30.

Il caso sarebbe stato segnalato da Alarm phone: un barchino in vetroresina con i motori non funzionanti. Raggiunta l’imbarcazione l’equipaggio, informate le autorità avrebbe iniziato il trasbordo. Poi la rotta verso Pozzallo. Doppio controllo medico come da protocollo, prima a bordo della nave con il team Usmaf guidato da Vincenzo Morello e poi in banchina con team dell’Azienda sanitaria provinciale guidato da Angelo Gugliotta. Nessuna persona ha avuto bisogno di trasferimento in ospedale; 4 i minori e 71 gli adulti. Nessuna donna.

