Sbarco a Pozzallo, in 30 salvati dalla Guardia costiera

Stanno bene tutti e 30; ci sono 23 uomini e quattro donne, oltre a tre bambini, uno dei quali appena 3 anni e che ha attraversato il Mediterraneo com mamma e papà. La motovedetta Cp 308 della Guardia costiera, in servizio alla Capitaneria di porto di Pozzallo è partita questa mattina intorno alle 10 per metterli in salvo. Si trovavano a bordo di un barchino in difficoltà a circa 35 miglia da Pozzallo.

La motovedetta li ha soccorsi e presi a bordo per trasferirli al porto ibleo. I 30 sui quali non sono state registrate particolari criticità dai controlli medici effettuati, si trovano già all’hot spot. Le nazionalita dichiarate sono Eritrea, Egitto, Siria, Sudan, Tunisia, Marocco e Algeria.