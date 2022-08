Sbarcati a Pozzallo 395 migranti: due di loro positivi al covid

Sono terminate nel pomeriggio di oggi le operazioni di sbarco dei 395 migranti trasportati dalla nave Diciotti.



Sono stati eseguiti i tamponi rapidi che hanno dato esito negativo per 393 migranti con due casi positivi.

Sono risultati positivi il padre e la figlia lattante e non la madre che invece è risultata negativa al covid.



Tutti i migranti sono stati trasportati nell’hotspot per l’identificazione e già nelle prossime ore inizieranno i trasferimenti in altri Centri di Accoglienza.



Tutte le operazioni si concluderanno nella giornata di domani.



