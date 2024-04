Savita Russo da venerdì a domenica al Grand Slam di Dushanbe

Fresca della medaglia di bronzo agli europei di Zagabria dove ha gareggiato nella categoria senior 63 chilogrammi, Savita Russo da venerdì a domenica parteciperà al Grand Slam di Dushanbe in Tagikistan. E’ fra gli otto judoka, Angelo Pantano, Elios Manzi, Gennaro Pirelli, Kwadjo Anani, Flavia Favorini, Martina Esposito e Irene Pedrotti impegnati nella raccolta di punti importanti e soprattutto utili per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, 33° edizione, in programma dal 26 luglio all’11 agosto 2024.

Nel prossimo fine settimana, quindi, si riparte con il World Tour di judo.

E’ la penultima tappa prima dei Mondiali di Abu Dhabi che si terranno al 19 al 24 maggio. Al Grand Slam di Dushanbe sono attesi circa 440 judoka provenienti da 72 Paesi, tra cui una delegazione italiana composta al momento da undici atleti. A Dushanbe ci saranno Veronica Toniolo ed Asya Tavano entrambe già qualificate per le Olimpiadi di Parigi. A caccia di punti il gruppo di otto atleti fra cui la ragusana Savita Russo della Koizumi Ecodep Scicli allenata dal Maestro Maurizio Pelligra.

