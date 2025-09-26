Savita Russo ai Mondiali junior di judo under 21 di Lima dal 5 all’8 ottobre

Dopo la stagione favorevole degli Europei Junior, con la conquista di nove podi ed il primo posto nel medagliere, l’Italia si avvia a vivere i Mondiali Under 21 di judo in programma a Lima, in Perù, dal 5 all’8 ottobre. Il gruppo azzurro è atteso a questo nuovo appuntamento juniores: in Sudamerica ci andranno 17 atleti nelle categorie individuali, quindi uno in meno rispetto al contingente massimo a disposizione. Confermati quasi per intero i protagonisti degli ultimi Europei di categoria a Bratislava, tra cui i quattro campioni continentali Cristiano Mincinesi (-90 kg), Gaia Stella (-52 kg), Michela Terranova (-57 kg) e l’olimpionica di Parigi 2024 Savita Russo (-63 kg). L’atleta ragusana, Savita Russo, tesserata con la società Koizumi Ecodep Judo Scicli, è allenata dal Maestro Maurizio Pelligra ad oggi appartiene al gruppo azzurro della Polizia Penitenziaria.

La lista completa degli italiani selezionati per le categorie individuali ai Mondiali Junior 2025 di judo a Lima.

Femminile: Sofia Mazzola (48 kg), Rebecca Valeriani (48 kg), Ilaria Finestrone (52 kg), Gaia Stella (52 kg), Michela Terranova (57 kg), Savita Russo (63 kg), Serena Ondei (70 kg), Sara Virgilio (70 kg), Cinzia Caponetto (78 kg);

Maschile: Francesco Sampino (60 kg), Federico Ninfo (66 kg), Alessandro Bicorgni (66 kg), Lucio Tavoletta (73 kg), Federico Bosis (73 kg), Simone Covi (81 kg), Saba Aleksanovi (81 kg), Cristiano Mincinesi (90 kg).

© Riproduzione riservata