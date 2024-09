Santo Privitera torna al Vittoria Calcio

Il FC Vittoria annuncia con entusiasmo il ritorno di Santo Privitera, che dopo oltre 10 anni tornerà a indossare la maglia biancorossa. Privitera, un calciatore di grande esperienza e carisma, ha avuto una carriera ricca di successi, distinguendosi in diverse squadre di Serie D e nel campionato di Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili del Messina, ha poi giocato per squadre come Milazzo, Comiso, Modica, Capo d’Orlando, Canicattì, Nissa, Siracusa e molte altre. Ha vinto il campionato di Eccellenza con squadre prestigiose come Leonzio, Capo d’Orlando, Giarre, Paternò e Acireale.

Privitera ha espresso grande entusiasmo per il suo ritorno a Vittoria, affermando:

“Sono felice di tornare in una piazza a cui sono profondamente legato e spero di poter dare il massimo per questa maglia, che ha un posto speciale nel mio cuore.”

Il FC Vittoria ASD ha sottolineato quanto il ritorno di Privitera sia significativo per la squadra e la città, considerandolo un rinforzo cruciale per gli obiettivi stagionali. Il club si prepara ad affrontare la nuova stagione con rinnovata fiducia, puntando sull’esperienza e il carattere di Privitera per raggiungere traguardi importanti.

