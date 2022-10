Santa Croce: un finanziamento di 320 mila euro per la mensa scolastica

Il Comune di Santa Croce Camerina è stato riammesso in graduatoria con relativo finanziamento per la realizzazione di un locale per mensa scolastica, per un importo complessivo di 320.000 euro. Ne dà notizia il sindaco Peppe Dimartino dopo la notifica del ministero dell’Istruzione.

La sala refezione verrà realizzata all’interno del polo scolastico di Santa Croce, conterà 240 posti e avrà un’area di circa 200 metri quadrati. “La precedente Amministrazione aveva partecipato, nei termini previsti (ovvero entro il 28 febbraio 2022), all’Avviso Pubblico prot. n. 48038, del 2 dicembre 2021, con un’apposita proposta progettuale, interamente redatta dal personale interno all’Ufficio Tecnico – spiega il primo cittadino – ma successivamente il Miur ci ha comunicato l’esclusione dalla procedura, in quanto il nostro ente avrebbe detenuto soltanto la proprietà superficiaria dell’area interessata dalla nuova struttura.

Pertanto ci siamo adoperati a comprovare che, inconfutabilmente e già in data di molto anteriore alla pubblicazione dell’Avvio pubblico, la proprietà dell’area era interamente in capo al Comune, tanto che avevamo richiesto con apposita nota di essere riammessi in graduatoria, senza dover procedere mediante ricorso al TAR. Non avendo ottenuto dal MIUR alcun riscontro in merito alla nostra richiesta di riammissione, nostro malgrado, abbiamo proposto ricorso al TAR del Lazio per tutelare innanzi alla Giustizia Amministrativa il nostro legittimo interesse a non essere esclusi dalla graduatoria.

Ma prima dell’udienza, già fissata il 25 ottobre, lo stesso Ministero dell’Istruzione ha proceduto all’annullamento in autotutela della nota prot. n. 56440 del 30 giugno 2022, riammettendoci in graduatoria e finanziando per intero l’opera. Voglio quindi dare anche il giusto merito a tutti i dipendenti dell’Ufficio tecnico in servizio presso il 3° Dipartimento per l’ottimo lavoro svolto per il perfezionamento della pratica”.