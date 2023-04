Santa Croce: rimossa la discarica vicino al Mulino Vecchio

Micro discariche a cielo aperto. A Santa Croce, prosegue l’opera di rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati lungo le strade meno trafficate. L’amministrazione Comunale ha deciso di rimuovere una discarica a cielo aperto nei pressi del Mulino Vecchio. Una lotta senza quartiere che in realtà coinvolge tutto il territorio provinciale ma che a Santa Croce è stata finalmente presa in carico dall’amministrazione.

NON SONO MANCATE LE MULTE

Tra l’altro, in alcune zone del Comune sono state installate delle telecamere di video sorveglianza e non sono mancate le multe e le sanzioni. L’opera di rimozione proseguirà anche nelle prossime settimane, soprattutto a ridosso delle festività pasquali e in prossimità dei ponti di primavera.