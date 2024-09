Santa Croce: padre e figlio minacciano e perseguitano una parente, denunciati

Sono stati denunciati due uomini, padre e figlio, rispettivamente di 64 e 35 anni ritenuti responsabili di atti persecutori, lesioni personali e violenza privata nei confronti di una loro parente. L’episodio si è verificato a Santa Croce.

La segnalazione

La polizia è intervenuta in seguito a una segnalazione che ha portato alla ricostruzione degli eventi, in cui i due uomini avrebbero messo in atto comportamenti intimidatori e violenti nei confronti della vittima. Le indagini sono ancora in corso per chiarire ulteriori dettagli sulla vicenda.

