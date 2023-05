Santa Croce: la Mediale non lascia, forzati gli ingressi. Da domani Iblea Acque gestirà gli impianti. FOTO E VIDEO

La Mediale non gestirà più il servizio idrico a Santa Croce Camerina. Ma il passaggio di consegne non è stato indolore. Questa mattina, il sindaco di Santa Croce Camerina Giuseppe Dimartino, insieme ai dirigenti del comune ha effettuato l’immissione in possesso nei locali e negli impianti del servizio idrico comunale, finora gestito dalla società Mediale.

FORZATI GLI INGRESSI DEI LOCALI

Per entrare in possesso dei locali e degli impianti sono stati forzati i cancelli d’ingresso e le serrature. La Mediale ha gestito il servizio idrico a Santa Croce Camerina negli ultimi 20 anni. Il contratto è scaduto il 31 dicembre scorso, ma la società, dopo una prima proroga, ha rifiutato di lasciare gli impianti, adendo anche le vie legali. Un’ordinanza dirigenziale e una diffida del Prefetto non avevano sortito l’effetto sperato. Ieri il sindaco Dimartino ha nuovamente intimato alla società di rilasciare gli impianti, assegnando il termine ultimo di stamattina alle 9. Scaduto tale termine, i dirigenti del comune, accompagnati dalla Polizia municipale, hanno fatto ingresso nei locali con l’ausilio dei fabbri che hanno aperto le porte. Questa sera sarà formato il contratto con Iblea Acque e gli undici dipendenti transiteranno nella nuova società pubblica dei dodici comuni iblei.

LE PAROLE DEL SINDACO DIMARTINO

«Il termine assegnato per la consegna degli impianti era scaduto – ha detto il sindaco Dimartino – Scaduto tale termine, questa mattina. Era nostro dovere riportare in una situazione di legalità. Avremmo preferito un passaggio ed una consegna consensuale delle infrastrutture, ciò non è stato possibile. Il sistema idrico di santa Croce non poteva essere detenuto, senza alcun titolo, da una società privata. Quindi siamo andati avanti e finalmente Santa Croce tornerà ad avare la gestione dell’acqua pubblica. Da domani, la gestione sarà affidata a Iblea Acque, la società pubblica costituita dai comuni della provincia. È la fine di un’era e l’inizio di un nuovo capitolo per la gestione del servizio pubblico a Santa Croce Camerina».