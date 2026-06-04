Minicar e monopattini nel mirino dei controlli: scattano le multe

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Proseguono i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ragusa nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza stradale, con particolare attenzione ai mezzi di nuova mobilità urbana e ai veicoli leggeri sempre più diffusi tra i giovani.

Le verifiche hanno interessato soprattutto monopattini elettrici e quadricicli leggeri, i cosiddetti “minicar”, spesso condotti da minorenni, in molti casi appena quattordicenni.

Nel corso delle operazioni sono stati controllati decine di mezzi, con l’obiettivo di accertare il rispetto delle normative vigenti e prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per la circolazione stradale.

Per quanto riguarda i quadricicli leggeri, le principali irregolarità riscontrate hanno riguardato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, obbligatorie per legge in ogni fase della marcia.

Più articolato il quadro relativo ai monopattini elettrici, per i quali le recenti disposizioni normative hanno introdotto nuovi obblighi: tra questi l’uso del casco protettivo e la presenza del contrassegno identificativo, il cosiddetto “targhino”, personale e non trasferibile.

Nel corso dei controlli, sei monopattini sono risultati privi del contrassegno previsto dalla normativa, con conseguenti sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro per ciascuna violazione contestata.

Le autorità ricordano inoltre che è ormai imminente l’introduzione dell’obbligo di assicurazione RCA per i monopattini elettrici, misura che entrerà in vigore dalla metà di luglio e che prevede sanzioni più severe, incluso il possibile sequestro del mezzo in caso di irregolarità.

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