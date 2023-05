Santa Croce: il comune ordina alla Mediale di sloggiare. O interverrà la forza pubblica

E’ guerra aperta tra il Comune di Santa Croce e la Mediale, la ditta catanese che dal ’99 si occupa della gestione del servizio idrico integrato e che, dallo scorso 31 dicembre, avrebbe dovuto consegnare l’impianto per il passaggio di consegne con Iblea Acque, società in house dell’Ati di Ragusa.

Lo “sfratto”, ordinato dal sindaco, avverrà domani, mercoledì 31 maggio, alle 9 del mattino.

Il passaggio di consegne non c’è mai stato. Non è bastata neanche una riunione convocata dal Prefetto per far cedere i privati. Il sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino, ha inviato una nota nella quale spiega che è stata predisposta anche un’apposita ordinanza di sgombero, la n. 676 redatta a seguito di delibera di Giunta e pubblicata nel sito ufficiale del Comune di Santa Croce. “Speriamo ancora che Mediale possa consegnare gli impianti in maniera consensuale – dice il sindaco di Peppe Dimartino – e che quindi non ci costringa a questo intervento. Abbiamo cercato un dialogo con l’azienda, che anche su invito di sua eccellenza il prefetto aveva mostrato disponibilità a non continuare con comportamenti che a nostro avviso risultano a dir poco incomprensibili, ma fino a questo momento non abbiamo avuto purtroppo riscontro positivo”.

NON SI ESCLUDE L’USO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Diversamente, come da ordinanza, “le operazioni di sgombero e rilascio verranno eseguite con l’ausilio della Forza Pubblica e di personale specializzato anche in assenza di persone delegate dall’occupante, tramite apertura coattiva di eventuali porte di ingresso e sostituzione delle relative serrature, previa rimozione di beni mobili contenuti in loco che saranno sottoposti ad inventario e custoditi altrove con addebito dei relativi costi all’occupante e senza assunzione, da parte dell’Ente, di alcuna responsabilità in ordine a qualunque oggetto ivi abbandonato”. Il provvedimento verrà segnalato all’Autorità giudiziaria. Questa sera, intanto, in Consiglio comunale, il sindaco Peppe Dimartino riferirà al civico consesso i termini della questione.